Clavijo ve necesario establecer un marco jurídico para evitar imágenes "terribles" como el desahucio de Maricarmen

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, interviene durante un pleno en el Parlamento de Canarias, a 13 de mayo de 2026, en Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canarias (España). Clavijo comparece a petición propia para informar sobre la gesti - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha visto necesario que el Gobierno de España establezca un marco jurídico que evite imágenes "terribles" como el desahucio que sufrió este miércoles Maricarmen, una mujer de 87 años que fue expulsada de su casa en el barrio del Retiro (Madrid).

En unas declaraciones a los medios de comunicación, el dirigente canario ha entendido que este tipo de circunstancias evidencian que "el sistema ha fallado".

"Lo triste es que, en vez de haber reuniones para ver cómo se puede corregir, lo que estamos viendo es todavía más terrible, que son administraciones echándose las culpas unas a otras", ha lamentado.

Al respecto, Clavijo ha señalado que, mientras tanto, la mujer, debido a sus "dificultades de salud" y su avanzada edad, "se ha visto sometida a un desahucio que nadie desearía ni para sus abuelos ni para sus padres o madres".

De esta manera, el presidente ha hecho especial hincapié en que su Gobierno, siempre ha apostado por "proteger a aquellas personas que tienen más vulnerabilidad" y ha asegurado que el Ejecutivo autonómico estará dispuesto a "colaborar y trabajar" en este tipo de asuntos si el Gobierno central le invita a hacerlo, ya que Canarias no tiene capacidad jurídica para impedir desahucios.