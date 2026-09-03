Colectivos ecologistas critican la desidia de las instituciones ante la proliferación de colonias de gatos en Anaga

Gatos en el caserío de Anaga - ATAN

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria (ACBC) y la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) denuncian este jueves la "dejación de funciones" del Cabildo de Tenerife y los ayuntamientos de Tegueste, La Laguna y Santa Cruz de Tenerife ante la proliferación de colonias felinas y puntos de alimentación en el Parque Rural de Anaga y en la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga que amenazan su biodiversidad y la salud pública.

Ambos colectivos recuerdan que, desde la aprobación de la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, en el parque y en la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga, los ayuntamientos de Tegueste, La Laguna y Santa Cruz de Tenerife han autorizado, o están en proceso de hacerlo, varias colonias felinas, a la vez que toleran la proliferación de puntos de alimentación para estos animales.

Para los conservacionistas, "está sobradamente demostrado que los gatos, aunque estén correctamente alimentados, siguen depredando sobre la fauna silvestre si no se les controla".

Afirman que, como consecuencia, "resulta patente el incremento de gatos vagabundos en los barrios y caseríos de Anaga con el consiguiente aumento de sus impactos sobre las especies nativas del macizo, además, estos animales suponen un riesgo para la salud pública".

INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

El II Plan de Acción para la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga, para el periodo 2022-2026, contempla específicamente la eliminación de los puntos ilegales de alimentación de gatos.

Este documento considera fundamental desarrollar campañas voluntarias de identificación y registro priorizando los que habitan en los núcleos poblacionales, la esterilización de gatos "con dueño", el desarrollo de campañas de información y sensibilización a la ciudadanía sobre los efectos de la presencia de ciertos animales y mascotas en nuestro entorno natural, así como las actuaciones que se realicen para prevenir dichos efectos.

Ninguna de estas acciones se ha implementado cuando quedan pocos meses para finalizar el periodo de vigencia del plan.

ACBC y ATAN solicitan que se cumplan las directrices previstas en el Plan de Acción, tales como la identificación y esterilización de los gatos con dueño, campañas de información sobre los deberes de los dueños y los efectos de los gatos sobre la biodiversidad y la eliminación de los puntos de alimentación no autorizados.

Además, proponen que las administraciones competentes, en aplicación de la normativa vigente, tanto estatal como europea, procedan a la reubicación de las colonias felinas ya autorizadas en el Parque Rural de Anaga situándolas a como mínimo un kilómetro de sus límites, y que no se autorice ninguna más en el mencionado ámbito territorial.

"Esta es la única vía para tratar de corregir la desidia mostrada por el Cabildo y los tres ayuntamientos hasta la fecha, así como para proteger el patrimonio natural de Anaga del irreversible daño que los gatos pueden ocasionar", aseguran.

En la Reserva de la Biosfera de Anaga habitan 151 especies de anfibios, reptiles, aves (nidificantes y migratorias) y mamíferos, muchas de las cuales pueden ser depredadas por los gatos, ya sea domésticos, vagabundos o cimarrones.

De ellas, 112 están protegidas por el Catálogo de Especies Protegidas de Canarias, el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y las Directivas de Aves y Hábitats de la Unión Europea.

Toda esta información, disponible tanto por el Cabildo de Tenerife como por los tres ayuntamientos de Anaga, se ignora en el momento en que se autoriza, o se hace la vista gorda, a la presencia de estas colonias y puntos de alimentación, señalan ambos colectivos.