La Comisionada de Transparencia insiste en la importancia de publicar a los beneficiarios de las ayudas por el volcán

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comisionada de Transparencia de Canarias, Noelia Garcia Leal, ha enfatizado este miércoles la importancia que tiene, pese a la negativa del Gobierno canario, de que este publique los nombres de los beneficiarios de las ayudas vinculadas al volcán 'Tajogaite', para garantizar el correcto derecho de acceso a la información de la ciudadanía, mostrando así su apoyo a la asociación 'Tierra Bonita'.

"El Gobierno de Canarias tiene dos caminos: o acepta la resolución, porque además las resoluciones del Comisionado son de obligado cumplimiento, o la acepta. Y si no está de acuerdo, nos interpone un contencioso. De hecho, ya está interpuesto, nos hemos personado, y ahora serán los tribunales quienes dictaminen quien tiene la razón", ha señalado García Leal en declaraciones a los medios de comunicación, tras reunirse este miércoles con la Asociación Tierra Bonita.

Durante el encuentro con el colectivo, abordaron diversas cuestiones relacionadas con las resoluciones emitidas por este órgano y con los mecanismos de colaboración para seguir fortaleciendo el derecho a la información pública.

En concreto, se revisaron casos específicos relacionados con reclamaciones de derecho de acceso y con denuncias por publicidad tramitadas por la Asociación Tierra Bonita, se explicaron criterios jurídicos aplicados en diferentes resoluciones y se reafirmó la disponibilidad del Comisionado para continuar colaborando "en todo aquello que sea necesario" para reforzar la transparencia.

"Intentamos garantizar el derecho de acceso a la información, sobre todo cuando hablamos de fondos públicos. La Consejeria ha solicitado medidas cautelares, de que no se publiquen hasta que haya una resolución de los tribunales, y nosotros no nos oponemos, pero es legítimo y normal que se den este tipo de situaciones, que hablan de la solidez y diferenciación del Gobierno respecto al comisionado, garante del derecho a la información y que, en ocasiones, no tiene por qué estar de acuerdo con el Gobierno", ha insistido la comisionada de transparencia.

LA VOZ DE 'TIERRA BONITA'

Al término del encuentro, la Asociación Tierra Bonita calificó la reunión como "muy positiva", destacando la "claridad" de la información recibida y la "voluntad" de cooperación mostrada por el Comisionado. Por su parte, sy presidente, Francisco Rodríguez Pulido, ha reiterado, en paralelo, su lamento ante el "silencio administrativo" de los ayuntamientos de Los Llanos y El Paso, así como del Cabildo, a la solicitud de información respecto al convenio de ejecución de obras de la reconstrucción, en la que se incluyen los viales. "Entendemos que los afectados deben saber los proyectos de ejecución de esas obras, porque muchos de ellos afectan a propiedades que están en coladas", ha indicado.

"Salismos satisfecchos (de la reunión), de que se sigue con el procedimiento que corresponde, isntando a estas administraciones que, muchas veces, ni responden a los requerimientos. Ese es uno de los retos de 'Tierra Bonita' para que los afectados tengan información transparente y equitativa, sobre todo respecto a subvenciones y compensaciones, porque la información que tenemos del boca a boca es que se están produciendo determinados agravios que preocupan a muchos beneficiarios, que entienden que están siendo atendidos unos respecto a otros".

Además, ha continuado, la Asociación también denuncia que no se conste de información sobre los criterios que se han tenido en cuenta en las tasaciones de las ayudas a los afectados por el volcán. "Y la pregunta que lanzamos al aire es...¿Por qué el Estado está siendo tan reticente en transferir los 100 millones que debe de 2024, 2025 y 2026? ¿Tiene dudas de que, posiblemente, esas transferencias no se estén ejecutando convenientemente a la ley", ha deslizado.

La organización, en el marco de estas objeciones, ha solicitado por ello al Estado a supervisar las transferencias y "fiscalizar" si esas ayudas llegan "con justicia y prioridad" a quienes más lo necesitan.