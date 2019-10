El Comité Científico de la Reserva de la Biosfera de La Palma avala la construcción del TMT

Publicado 17/10/2019 17:23:17 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Científico de la Reserva de la Biosfera de La Palma ha avalado la construcción del Telescopio de Treinta Metros (TMT) en la isla, pues entiende que no resulta incoherente con el concepto de Reserva de la Biosfera y el Programa de Personas y Biosfera, y porque podría tener repercusiones socioeconómicas positivas para la isla.

Así lo ha informado el presidente del Cabildo y de la Reserva, Mariano H. Zapata, que hoy presidió la sesión constitutiva de la fundación canaria Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma, tras la cual se celebró una sesión ordinaria en la que se abordó el informe emitido por la Reserva en este sentido.

"La Reserva de la Biosfera de La Palma es un ente que tiene personalidad jurídica propia y defiende unos valores en los que prima, ante todo, el desarrollo sostenible de los territorios. Es por esta razón que el informe aportado por su Consejo Científico que respalda la instalación del TMT en la isla tiene un valor muy significativo y determinante, a la vez que refrenda lo que he tenido ocasión de expresar en varias ocasiones, es decir, que La Palma, Canarias y España son un clamor a favor de la instalación de este gigante de la ciencia aquí, en nuestra isla", aseguró Mariano H. Zapata.

Por su parte, el presidente del Comité Científico de la Reserva, Antonio Jesús Fernández, dijo que el respaldo del Comité ha sido unánime respecto al apoyo a esta infraestructura "singular y única" en la isla. "El valor científico y tecnológico del TMT es del máximo nivel, ya que estamos ante un referente mundial, que deseamos que finalmente se instale en la isla, lo que supondrá un desarrollo socioeconómico sostenible con claros beneficios para La Palma y Canarias", añadió.

El informe de la Reserva recoge que el proyecto del TMT "no resulta incoherente con el concepto de Reserva de la Biosfera y el Programa Personas y Biosfera (MaB) de la Unesco que sustenta a esta figura de protección internacional; no resulta incompatible con la zonificación de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma aprobada por la UNESCO; y no es incongruente con los instrumentos institucionales aplicables a la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma".

El documento también señala que el proyecto "podría tener repercusiones socioeconómicas positivas para la Isla, cuantificables en virtud de la inversión y los datos de creación de empleo y es compatible con la función de apoyo logístico, en tanto que promueve proyectos de investigación, observación permanente y educación en cuestiones mundiales".