La compraventa de viviendas en Canarias cae un 8,1% en junio mientras que el precio sube un 13,2%, según notarios

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Canarias cayó un 8,1% en junio en comparación al mismo mes del año anterior, hasta las 2.240 unidades, mientras que el precio del metro cuadrados subió un 13,2%, hasta situarse en 2.150 euros, según datos del Consejo General del Notariado.

Mientras, en el conjunto de España, la compraventa de viviendas creció un 5,9% interanual, hasta las 68.128 unidades, y la concesión de préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda subió un 16,6% en tasa interanual, hasta las 35.918 operaciones.

Por su parte, el precio medio del metro cuadrado se situó en los 1.906 euros, registrándose un ascenso del 8% interanual, con las mayores subidas en La Rioja (+23,4%), Castilla y León (+21,2%) y la Región de Murcia (+14,5%).

Por tipo de vivienda, las compraventas de pisos aumentaron un 2,9% interanual, alcanzando las 51.208 unidades, mientras que las unifamiliares se incrementaron un 16,2% interanual, hasta llegar a las 16.921 unidades.

Los precios de los pisos tuvieron un ascenso del 9,9% con respecto al mismo mes del año anterior, hasta los 2.173 euros por metro cuadrado, mientras que el precio de las viviendas tipo unifamiliar promedió los 1.459 euros, un 7,5% más.

LAS COMPRAVENTAS CRECIERON EN 14 CC.AA.

La compraventa de vivienda creció en 14 comunidades autónomas y se redujo en las tres restantes, con descensos en Cantabria (- 13,9%), Islas Canarias (-8,1%) y Comunidad de Madrid (-3,6%).

Por su lado, los mayores avances, por encima de la media nacional, se registraron en Región de Murcia (+18,9%), Castilla y León (+16,5%), País Vasco (+11,8%), Cataluña (+11,2%), Aragón (+11%), Extremadura (+10,5%), Castilla-La Mancha (+9,3%), Asturias (+7,6%) y Andalucía (+7,3%).

EL PRECIO SUBIÓ EN TODAS LAS AUTONOMÍAS

El precio del metro cuadrado subió un 8% interanual a nivel nacional, con incrementos en todas las autonomías. Los mayores ascensos en La Rioja (+23,4%), Castilla y León (+21,2%) y la Región de Murcia (+14,5%).

Por orden, los mayores avances se dieron en Islas Canarias (+13,2%), Comunidad de Madrid (+11,8%), Cataluña (+11,4%), Aragón (+10,3%), Comunidad Valenciana (+9,8%), Extremadura (+9%), Islas Baleares (+8,6%) y Cantabria (+8,1%).

AUMENTO DE LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

Los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda crecieron un 16,6% interanual en junio, hasta las 35.918 operaciones y la cuantía promedio de estos préstamos ascendió un 10,3% interanual, alcanzando los 174.338 euros en promedio.

El porcentaje de compras de viviendas financiadas mediante un préstamo hipotecario se situó en el 52,7%. Además, en este tipo de compras con financiación, la cuantía del préstamo supuso en media el 72,6% del precio.

Los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda crecieron en las 17 autonomías, con las mayores subidas en Extremadura (+35,4%), Comunidad Valenciana (+23%), Castilla y León (+22,8%) y Aragón (+20,5%).

En cuanto a la cuantía promedio de los nuevos préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda, la evolución siguió siendo dispar por autonomías, pues creció en 14 comunidades y decreció en las tres restantes.

Destacaron los aumentos en Navarra (+22,7%) y Comunidad de Madrid (+21,1%) y los retrocesos en Extremadura (-17,2%) y Aragón (-4,6%).