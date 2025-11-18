La compraventa de viviendas en Canarias mejora en septiembre aunque continúa en tasas negativas con una caída del 2,5%

Archivo - Viviendas en venta - EUROPA PRESS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Canarias ha caído un 2,5% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 3,78% a nivel nacional), hasta un total de 2.084 operaciones, si bien la tasa interanual mejora respecto a la anotada el mes anterior, con 12,76 puntos más, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de la caída, las 2.084 compraventas de viviendas suponen el cuarto mejor dato de este índice en un mes de septiembre en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en septiembre en Canarias, 2.042 se realizaron sobre viviendas libres y 42 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 637 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 1.447 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En septiembre se realizaron un total de 3.345 operaciones sobre viviendas. Además de las 2.084 compraventas, 512 fueron herencias, 105 donaciones y dos permutas.

En total, durante septiembre se transmitieron en Canarias 5.313 fincas urbanas a través de 3.289 compraventas, 788 herencias, 185 donaciones, siete permutas y 1.044 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 689 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 211 herencias, 296 compraventas, 56 donaciones, dos permutas y 124 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Castilla-La Mancha es la comunidad donde mejor se comportó en septiembre la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 19,04%, seguida de Navarra (+12,44%) y Andalucía (+10,2%). En el lado contrario del ranking se sitúan Baleares, Asturias y La Rioja con caídas del 9,6%, 4,14% y del 3,16%, respectivamente.

Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la compraventa de viviendas

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/compra-venta-vivienda-mercado-in...