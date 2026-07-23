Conato de incendio en Telde (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Gran Canaria ha informado este miércoles de un conato de incendio en una zona de medianías comprendida entre los municipios de Telde y Valsequillo.

Los equipos de emergencias y extinción ya trabajan en la zona pero hay mucho viento que empuja a las llamas por lo que se han solicitado refuerzos.

La corporación precisa que el humo es visible desde buena parte de la cara este de la isla porque el viento lo ha extendido con rapidez por lo que pide a la población "máxima precaución".