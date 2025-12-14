Concluye hoy el plazo para que comercios y creadores participen en el Mercadillo de Navidad de Telde (Gran Canaria)

Archivo - Mercadillo navideño - AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria), a través de la Concejalía de Desarrollo Local, cierra este domingo, 14 de diciembre, el plazo de inscripción para los comercios, artesanos y creadores que quieran participar en el Mercadillo de Navidad de la ciudad, que se celebrará del 2 al 4 de enero, en la plaza de San Gregorio.

En total habrá 15 puestos navideños, para los que hay que presentar la solicitud correspondiente, a través de la empresa adjudicataria encargada del servicio, mediante el correo electrónico contacto@aguimesvuela.com, según ha informado el Ayuntamiento de Telde en nota de prensa.

Para la solicitud se deberá aportar fotos de la actividad comercial, el nombre del proyecto o negocio y datos de contacto, así como la descripción precisa de los artículos que pondrán a la venta. También se requerirá que todos los participantes envíen su acreditación de estar dados de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto de Actividades Económicas, estar al corriente de pago (Modelos 37 y 400) y el justificante de estar dado de alta como autónomo en el régimen de la Seguridad Social.

Posteriormente serán los organizadores los que realizarán la selección de los elegidos en base a la originalidad, la calidad de los productos que ofrecen y la variedad de la oferta.