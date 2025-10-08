Condenado a 11 años de cárcel por detonar una bomba casera para cobrar una deuda por drogas en Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Penal del Tribunal de Justicia de Canarias (TSJC) ha ratificado la condena de 11 años de cárcel impuesta a un hombre por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife por detonar una bomba casera y amenazar a una mujer en una vivienda en la capital tinerfeña, expareja de un traficante de drogas.

Además, el hombre debe abonar a la víctima el importe de los daños en su vivienda y a la compañía de seguros una indemnización de 4.192,37 euros, más cubrir los costes derivados de las secuelas médicas de otra muujer afectada por la detonación, según recoge la sentencia hecha pública este miércoles por la oficina de comunicación del TSJC.

El caso se enmarca en una disputa por tráfico de drogas en el que el acusado, con ánimo de cobrar una deuda, colocó un artefacto explosivo en la casa de la expareja del presunto deudor y que hizo detonar, causando daños materiales en varias casas con una pintada con el texto "paga".

La Sala resalta la "exhaustividad y rigor técnico" de la investigación policial, que permitió reconstruir los hechos a través de pruebas indiciarias sólidas, entre ellas el rastreo de comunicaciones telefónicas y declaraciones de testigos y coimputados.