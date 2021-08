Condenan al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a indemnizar a un bombero por ejercer funciones superiores

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 6 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado al Ayuntamiento capitalino a indemnizar a un trabajador del cuerpo de bomberos por realizar labores de sargento cuando era cabo durante cuatro años.

De este modo, se ha pronunciado el tribunal tras la denuncia presentada por FSC-CCOO en nombre de un cabo de bomberos que venía desarrollo funciones de sargento, categoría superior, entre mayo de 2015 y mayo de 2019, según ha informado el sindicato en nota de nombre.

El fallo de la sentencia, contra el que no cabe recurso según recoge la misma, condena al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a retribuir al bombero las diferencias de complemento específico y de destino correspondientes a los periodos no prescritos por el desempeño de las funciones de sargento, más los intereses legales desde la fecha de reclamación previa e imponiendo costas a la administración.

Asimismo, en la sentencia se recuerda que, según las instrucciones de organización del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del propio Ayuntamiento, "en cada guardia habrá siempre un sargento al mando que estará en el parque central, desde el que se dirigirá al servicio de los parques central y zonales, siempre con la autonomía necesaria, caso de no estar disponible el superior criterio de los suboficiales responsables del SEIS".

Sin embargo, señala que la ausencia de un sargento "ha venido ocasionado que el cabo tuviera que realizar funciones que no se corresponden con su categoría" como colaborar en los trabajos de supervisión y control de los parques u otras dependencias del servicio; realizar las funciones de inspección del material que se dispone en las dependencias a su cargo según las instrucciones recibidas o verificar el buen estado de las medidas de prevención, entre otras.

Además, la sentencia se refiere a una resolución del Tribunal Supremo que recuerda que es una práctica "imputable" a la propia Administración la de asegurar la "correcta provisión de los puestos de trabajo necesarios para el cumplimiento de sus funciones y crear las condiciones en las que no exista la posibilidad o la necesidad de que funcionarios destinados en un determinado puesto realicen las tareas de otro."

Esto, expone CCOO, no solo hace "justicia al trabajador, sino que se demuestra una vez más la necesidad urgente de personal en el cuerpo de bomberos" de Las Palmas de Gran Canaria, ya que esta "falta de personal expone al personal a realizar funciones que no les corresponden, todo ello por la dejadez" de la administración local "al no mantener una plantilla dimensionada a las necesidades del trabajo".

El representante de FSC-CCOO en bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, Víctor Monzón, ha indicado que las 31 plazas de funcionarios que acaban de terminar el proceso selectivo "no palian, en absoluto, la falta de personal del cuerpo", ya que desde que salió la convocatoria en 2018 hasta ahora "quedan seis meses de formación en academia para luego ser incorporados en plantilla definitivamente", mientras tanto "se han jubilado más de 25 bomberos, a los que se suman los fallecimientos y las bajas definitivas por incapacidades en el servicio, además de las próximas jubilaciones que sucederán entre el año 2022 y 2023".

Por ello, entiende que es "urgente" la incorporación de "todo" el personal interino que ha aprobado, además de los 31 funcionarios de carrera.