Condenan a un juvenil de la UD Las Palmas por golpear a su pareja en una calle de Las Palmas de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El magistrado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado a un juvenil de la UD Las Palmas por un delito de violencia doméstica y de género después de que el domingo, 5 de marzo, golpeara a su pareja en una calle de Las Palmas de Gran Canaria.

El condenado, de 19 años, ha sido condenado tras celebrarse un juicio rápido a las penas de 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad, tres años de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, un año y seis meses de prohibición de comunicar por cualquier medio, directo o indirecto, y de aproximarse a la víctima a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro que frecuente a menos de 500 metros y al abono de las costas procesales causadas.

Todo ello, y según recoge la sentencia, después de que se consideran como hechos probados que el joven estando el día 5 de marzo en una calle de Las Palmas de Gran Canaria, "movido por el propósito de causar un menoscabo" en la integridad física de la mujer a quien estaba sentimentalmente unido, le "propinó varios golpes en su anatomía en forma de empujones, patadas y sujeción con fuerza por los hombros".

Ante esa agresión, la mujer "no quiso denunciar, no declaró contra su pareja en el Juzgado de Violencia, no quiso ser reconocida por el médico forense ni emprender acciones penales y civiles" contra el joven.