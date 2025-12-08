Un conductor de taxi de Las Palmas de Gran Canaria da positivo en drogas

Taxi intervenido por la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria - POLICÍA LOCAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Unidad UE-GOIA de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, en el marco de un dispositivo estático de control de tráfico y seguridad ciudadana, ha intervenido al conductor de un taxi tras dar positivo en sustancias estupefacientes.

Los hechos se han desarrollado en la zona de Triana de la capital grancanaria, donde en un dispositivo desarrollado en las últimas horas, los agentes comprobaron, tras dar positivo en las pruebas pertinentes, que el conductor de un taxi había tomado drogas.

Además uno de los perros del cuerpo policial pudo detectar que en el vehículo había drogas. Asimismo los agentes comprobaron que el vehículo tenía la ITV caducada.