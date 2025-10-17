La Confederación Canaria de Empresarios califica de "buena noticia" la entrada de Archipiélago Aguas en Canaragua

Archivo - El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega, ha calificado de "buena noticia" que Archipiélago Aguas --integrado por empresas como Grupo Martinón, Domingo Alonso Group y Satocan-- haya adquirido el 45% de las acciones de Canaragua, compañía de gestión integral del ciclo del agua con operaciones en todas las islas que forma parte del Grupo Veolia.

Ortega señaló, en declaraciones a los periodistas, que "todo" lo que sea participación de empresas de referencia canaria en sectores "importantes" para el archipiélago, "es una buena noticia".

Añadió que además esta es una forma de "acercar los problemas que tiene la sociedad, los problemas que tiene Canarias", a la interpretación de las empresas, por lo que felicitó a quienes han participado por haber conseguido entrar en la accionariado.

Ahora, indicó, la empresa, con un "mayor sello de canariedad", que "mejore todo lo que sea" para tenerla más cerca de las islas.