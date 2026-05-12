La Consejería de Educación adjudica el techado de la cancha del CEIP Pájara (Fuerteventura) por 521.700 euros

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha adjudicado por 521.685,25 euros las obras del techado de la cancha del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Pájara (Fuerteventura).

De esta manera, la actuación, similar a otras que el departamento regional viene realizando en centros del archipiélago, mejorará las condiciones de uso de este espacio exterior, especialmente durante episodios de altas temperaturas y radiación elevada.

En un comunicado, el director general de Infraestructuras y Equipamientos, Iván G. Carro, se ha mostrado convencido de que estas inversiones "suponen un revulsivo importante" para los centros escolares, cuyos patios y canchas resultan claves en el día a día de sus comunidades educativas.

"No en vano, y al igual que ocurre en muchos otros centros de las islas a cuyas peticiones está dando salida el Ejecutivo autonómico, este techado era una demanda fundamental de la comunidad educativa del instituto majorero", apuntó.

Por su parte, la inversión en techados y zonas de sombra en centros como el CEIP Pájara responde a una necesidad creciente en todo el archipiélago: dotar a los colegios e institutos de soluciones que les permitan mantener su actividad educativa y deportiva en condiciones óptimas durante episodios de calor, cada vez más frecuentes por el avance del cambio climático.

Así, la adjudicación de esta obra en Pájara se suma a otras similares previstas en Fuerteventura y el resto de islas, con el objetivo de crear espacios protegidos frente al calor y la radiación solar.

Estas inversiones forman parte de un plan más amplio de la Consejería para mejorar las condiciones generales de los centros, apostando por entornos más sostenibles, confortables y seguros para toda la comunidad escolar canaria.