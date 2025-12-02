La Consejería de Sanidad de Canarias establece su estrategia de promoción de salud y bienestar para el periodo 2026-2032

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, el director general de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), José Díaz-Flores, y el jefe de servicio de Promoción de la Salud de esta Dirección General, Juan Manuel Méndez - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha presentado la 'Estrategia de Promoción de la Salud y el Bienestar en la Comunidad Autónoma de Canarias 2026-2032', que se establece como marco de referencia a largo plazo para mejorar el bienestar, reducir desigualdades y reforzar políticas intersectoriales basadas en la evidencia.

Según informa el departamento regional, la consejera de Sanidad, Esther Monzón, el director general de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), José Díaz-Flores, y el jefe de servicio de Promoción de la Salud de esta Dirección General, Juan Manuel Méndez, han sido los encargados de dar a conocer este martes los detalles de la hoja de ruta que se seguirá.

El objetivo es lograr una sociedad en la que todas las personas tengan capacidad de alcanzar su máximo potencial de salud.

Además, tiene como misión promover un estilo de vida saludable y sostenible en toda la población canaria, para aumentar el bienestar y disminuir la prevalencia de enfermedades y desigualdades en salud.

PROMOCIÓN DE LA SALUD EN CANARIAS HASTA EL 2032

Monzón explicó que este documento tiene por objeto ofrecer una hoja de ruta clara y definida para la promoción de la salud en Canarias hasta el año 2032, "aunque nace con vocación de revisión continua para adaptarse a la evolución de la sociedad y de sus requerimientos de salud".

Por ello, enfatizó que la estrategia se presenta como un compromiso del Gobierno de Canarias para avanzar hacia una sociedad más sana, sostenible y equilibrada, en la que las personas y comunidades estén en el centro de la acción en salud.

"Hay que partir de la base de que la promoción de la salud es la mejor acción sanitaria para prevenir las enfermedades crónicas, que suponen un alto porcentaje de la mortalidad y la carga de la enfermedad de nuestra sociedad, de ahí la importancia de esta estrategia", apostilló.

POBLACIÓN DIANA Y FACTORES CLAVE PARA UNA VIDA SALUDABLE

Por su parte, la Estrategia de Promoción de la Salud y el Bienestar de Canarias organiza sus intervenciones en tres grandes grupos etarios: Infancia y adolescencia (0-18 años): promoción del crecimiento saludable y adquisición temprana de hábitos positivos; Vida adulta (19-54 años): adopción de estilos de vida saludables y mejora de entornos cotidianos y laborales; y Envejecimiento (+55 años): fomento de la autonomía, prevención de fragilidad y promoción de un envejecimiento activo y de calidad.

En cuanto a los objetivos prioritarios son impulsar la equidad en salud; fortalecer la acción comunitaria y la participación activa; y garantizar la sostenibilidad e impacto a largo plazo de las acciones.

Con todo, la consejera Monzón afirmó que la promoción de la salud es una inversión en salud y bienestar, y reiteró que el objetivo final de esta estrategia es consolidar un modelo de salud pública basado en la equidad, la sostenibilidad y la mejora continua, orientado a un futuro más saludable y próspero para Canarias.

IMPULSO DE HÁBITOS, ENTORNOS Y POLÍTICAS SALUDABLES

El director general de Salud Pública indicó que la promoción de la salud tiene como objetivo mejorar la salud y el bienestar de las personas y las comunidades mediante el impulso de hábitos, entornos y políticas saludables.

Su impacto se refleja en múltiples beneficios como la mejora de la calidad de vida, en la prevención de enfermedades, reducción de desigualdades, fortalecimiento de comunidades más sanas y seguras.

"La evidencia científica demuestra que enfermedades crónicas, como la diabetes, las cardiovasculares o el cáncer, pueden retrasarse o evitarse adoptando un estilo de vida saludable, basado en una alimentación equilibrada, ejercicio regular, un peso corporal adecuado y la ausencia de tóxicos como el tabaco o el alcohol", recordó Díaz-Flores.

SITUACIÓN ACTUAL

Sanidad ha indicado que los datos analizados muestran avances relevantes, como la mejora del estado nutricional infantil, pero también evidencian retos urgentes, como el aumento del uso de vapeadores en jóvenes, la normalización del consumo de alcohol, el riesgo elevado de problemas de salud mental, la soledad no deseada, la exposición temprana a contenidos inadecuados, el uso intensivo de pantallas en menores, y la brecha digital en mayores, que refuerzan la necesidad de intervenciones educativas y preventivas.

Por ello, se concluyó que la intervención en promoción de la salud debe ir más allá de la promoción de los hábitos de vida saludables clásicos, como la alimentación, el ejercicio físico y la prevención del sedentarismo, el tabaquismo y el consumo de alcohol, que ya se venía abordando, e incluir nuevos factores como son la salud y el bienestar mental, la salud afectivo-sexual, el descanso y el sueño, el uso de tecnologías de la información y la comunicación, los entornos saludables y seguros, la seguridad frente a lesiones y accidentes y la salud oral.

Por último, aunque el periodo de vigencia previsto es de 7 años, la vocación de esta estrategia es que se someta a continua revisión y adaptación a la evolución y necesidades de la promoción de la salud en Canarias para introducir los cambios necesarios para que la estrategia sea eficaz.