El Consejo Consultivo de Canarias conmemora en el Parlamento su 40º aniversario con una mirada al presente y futuro

El Consejo Consultivo de Canarias conmemora en el Parlamento su 40º aniversario a través de su presente y futuro

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento canario ha conmemorado este miércoles el 40º aniversario de actividad del Consejo Consultivo de Canarias, repasando en él la historia, el presente y la hoja de ruta futura del supremo órgano consultivo de la comunidad autónoma.

El evento ha sido inaugurado por la presidenta de la Cámara, Astrid Pérez, y presentado por el presidente del Consejo Consultivo, Carlos de Millán, según ha informado la Cámara regional en una nota.

El acto se ha desarrollado con las ponencias "Relevancia y estructura de poder de los Consejos en la monarquía española", del profesor de Historia del Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid, Alberto Muro Castillo, y "Descentralización de la función consultiva del Estado", a cargo de Vicente Garrido Mayol, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, y presidente de Honor del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana.

Finalmente, la celebración ha sido clausurada con "Vertiente parlamentaria del Consejo Consultivo de Canarias", ponencia ofrecida por el presidente del órgano, Carlos de Millán.

En su intervención, la presidenta de la Cámara, Astrid Pérez, ha señalado que el Consejo Consultivo seguirá siendo "árbitro, faro y ejemplo" de los valores que demanda la sociedad canaria, de este modo, ha continuado, continuará proyectando en su labor la "objetividad, independencia, transparencia y servicio público".