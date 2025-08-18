Las constituciones de nuevas empresas crecen en Canarias un 22,5% anual en julio

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las constituciones de empresas inscritas en los registros mercantiles aumentaron en Canarias un 22,5% interanual en julio, hasta un total de 452, frente a las 369 registradas en el mismo mes de 2024, según el avance mensual de la Estadística Mercantil presentado por el Colegio de Registradores.

En el conjunto de España, las nuevas empresas inscritas subieron un 11,4%, hasta 10.993, frente a las 9.869 registradas en julio de 2024.

El informe destaca que las constituciones mantienen una evolución favorable en los últimos tres meses, tras un inicio de año con cuatro meses consecutivos de descensos y un repunte notable en mayo, que ha dado paso a un crecimiento más contenido, pero igualmente positivo.

En términos autonómicos, los mayores incrementos en julio se registraron en Murcia (+41,1%), Asturias (+37,4%), Canarias (+22,5%), Castilla-La Mancha (+18,3%) y Baleares (+17,5%), mientras que los mayores descensos se dieron en Aragón (-11,4%), Cantabria (-8,2%) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (-6,7%).

Además, Madrid (2.514), Cataluña (2.315), Andalucía (1.780) y Comunitat Valenciana (1.352) concentraron conjuntamente más del 70% de las nuevas sociedades.

CRECEN LAS AMPLIACIONES DE CAPITAL Y LOS CONCURSOS

Las ampliaciones de capital también crecieron en julio, con un alza del 6,9% interanual, hasta las 2.516 operaciones inscritas, encadenando así tres meses consecutivos de incrementos, asimismo, Madrid lideró el volumen con 711 ampliaciones (+6,9%), seguida de Cataluña con 531 (+4,5%), por otra parte, las mayores subidas se registraron en Navarra (+225%), La Rioja (+80%), Comunitat Valenciana (+30,4%) y Canarias (+27%).

En cuanto a los concursos de acreedores, en julio se inscribieron 424 procesos, un 19,4% más que en el mismo mes del año anterior, además, Cataluña, Comunitat Valenciana y Madrid concentraron conjuntamente más de seis de cada diez concursos registrados en el periodo.