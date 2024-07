La convocatoria de julio de la EBAU se cierra con 552 personas aprobadas, el 71,2%

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La convocatoria extraordinaria de la EBAU celebrada a principios de julio ha arrojado una tasa de aprobados en la provincia de Santa Cruz de Tenerife del 71,23%, correspondiente a 552 personas que ha superado la evaluación entre 775 presentadas.

Además, 223 obtuvieron una calificación de no aptas y 23 dejaron de presentarse.

Estos don datos ligeramente superiores a la misma convocatoria del año pasado, cuyo porcentaje de aptos fue del 62,86%, detalla la Universidad de La Laguna en una nota.

Por islas, en Tenerife aprobaron 481 de las personas presentadas (70,44%), con 206 suspensos y 34 no presentadas; en La Palma, 47 aptos sobre 56 presentados (83,93%), con 9 no aptos y un no presentado; en La Gomera, 7 superaron los exámenes de un total de 11 (63,64%), y 5 no la superaron y en El Hierro, pasaron la prueba 8 personas de 11 presentadas (72,73%), con las 3 restantes suspensas.

Por opciones, en Artes por la Vía de Música y Artes Escénicas solo hubo 8 presentados, de los cuales aprobaron 6 y suspendieron 2, lo cual supone un porcentaje del 75%; en Artes por la vía de Artes Plásticas, Imagen y Diseño, hubo 8 aprobados entre 10 presentados (80%); en Humanidades y Ciencias Sociales, hubo 184 aptos entre 285 presentados (64,56%) y 101 no aptos; en Ciencias y Tecnologías, la opción más concurrida, hubo 338 personas que superaron la EBAU entre 439 que la hicieron (76,99%), con 101 suspensos.

Finalmente, en la modalidad General, aprobaron 6 de 19 (31,58%), resume la ULL.