'Costas Afortunadas' Llega A Bocacangrejo (Tenerife) Para Visibilizar La Historia Marítima De Las Islas Y Su Identidad

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha presentado este sábado una nueva edición de 'Costas Afortunadas' en Bocacangrejo, en el municipio tinerfeño de El Rosario. La iniciativa pretende hacer un recorrido por la historia marítima en las islas, desde su propio litoral, con la intención de defender la identidad canaria en la zona.

La Asociación Cultural Salsipuedes se ha encargado del desarrollo artístico de la actividad, que ha contado con un recorrido teatralizado que han podido observar vecinos y visistantes.

En general, la actividad ha realizado un recorrido por la historia marítima de Canarias: desde los poblados aborígenes y la tradición pesquera hasta la vida contemporánea de las costas, destacando la conexión entre el mar y la identidad de la comunidad canaria, según ha informado el Ejecutivo regional en una nota.

El director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, Antonio Acosta, junto al director ferente de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno, ha celebrado que "proyectos como 'Costas Afortunadas' permitan "reconectar" con la historia de las islas y comprender cómo el litoral ha definido la forma de vida en las islas.

MEMORIA COLECTIVA

"Proteger el litoral no es solo una acción ambiental, es conservar la esencia de un pueblo que siempre ha vivido en conexión con el mar. Desde los antiguos poblados costeros hasta las técnicas de pesca y marisqueo, nuestra historia y nuestras tradiciones están profundamente ligadas a las olas y a la vida que estas sustentan. Cada iniciativa que acercamos a la ciudadanía fortalece ese vínculo y nos recuerda que el litoral ha sido, y sigue siendo, fuente de identidad, cultura y memoria colectiva para Canarias", ha añadido Acosta.

Con esta parada en Bocacangrejo, 'Costas Afortunadas. Las Joyas de Canarias', la iniciativa continuará su itinerario tras visitar Tufia y El Puertillo (Gran Canaria), Famara (Lanzarote) y Caleta de Sebo (La Graciosa). Busca consolidarse como un proyecto que acerca la cultura, la historia y la sostenibilidad a la ciudadanía, invitando a cuidar un "patrimonio único" que define la identidad costera de Canarias.