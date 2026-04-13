La creación de empresas sube en Canarias un 38,2% en febrero hasta las 394 sociedades

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Canarias ha aumentado un 38,2% en febrero en tasa interanual con un total 394 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 119, un 50,6% más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de febrero en la región de la serie histórica. Con el ascenso de febrero, la creación de empresas en Canarias sale de las cifras negativas que registró el mes anterior.

Para la constitución de las 394 empresas creadas el pasado mes de febrero se suscribieron algo más de 15,1 millones de euros, lo que supone un 143,2% más que en el mismo mes de hace un año (15,1 millones de capital desembolsado).

De las 119 empresas que echaron el cierre el pasado mes de febrero en Canarias, 112 lo hicieron voluntariamente; tres por fusión con otras sociedades y las otras cuatro restantes por otras causas.

En cuanto al número de sociedades mercantiles que ampliaron capital, creció en Canarias un 24,1% en febrero, hasta las 98 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 22,69 millones de euros, cifra un 42,5% inferior a la de febrero del año anterior.

Por otro lado, en el conjunto nacional la creación de empresas aumentó en todas las comunidades respecto al mismo mes del año anterior con Cantabria (+81,36%), Andalucía (+65,48%) y Comunitat Valenciana (+56,81%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Navarra (+18,69%), Galicia (+24,8%) y Extremadura (+27,12%).

En cuanto a la disolución de empresas, Canarias (+50,63%), Comunitat Valenciana (+29,07%) y La Rioja (+26,67%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Navarra, Murcia y País Vasco las que menos, con retrocesos de un 68,18%, 46,81% y un 25,79%, respectivamente.

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Gráficos de sociedades mercantiles

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