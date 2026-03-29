El cruce de la GC-423 con la GC-151, en San Mateo (Gran Canaria), sufre un derrumbe

Derrumbe en el cruce de la GC-423 con la GC-151, en San Mateo (Gran Canaria) - CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cruce de la carretera GC-423 con la GC-151, en Cruz del Herrero, en el municipio de San Mateo (Gran Canaria), ha sufrido este domingo un derrumbe, según ha informado el Cabildo de Gran Canaria, que ha solicitado precaución a los ciudadanos.

El Cabildo de Gran Canaria recuerda que hay carreteras cerradas y existe riesgo de desprendimientos tras el paso de la borrasca 'Therese' por el archipiélago, por lo que aconseja no subir a la cumbre ni a las presas.

Asimismo, para quienes tengan que ir por vías del interior y la cumbre, subraya que "es importante" extremar la precaución porque "aún queda trabajo por hacer" tras borrasca.