Cs se desmarca de la declaración institucional y avisa de que el 'pacto de reconstrucción' no tiene ficha financiera

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, ha anunciado este viernes que su formación no va a suscribir la declaración institucional propuesta por el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, porque se "empeña" en vincular la firma al 'Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias', un documento que, "al no tener garantizada la financiación, continúa siendo papel mojado con solo un conjunto de buenas intenciones".

Espino ha señalado que "Ciudadanos mantiene su voluntad de diálogo y de alcanzar acuerdos" con el Gobierno de Torres para conseguir la reactivación de las islas pero "no está dispuesto a engañar a los canarios anunciando un listado de medidas que no se van a poder aplicar, por no tener asegurados los recursos, ni haberse aprobado primero en el Parlamento de Canarias, que es el lugar apropiado".

En este sentido, ha hecho referencia a las últimas declaraciones efectuadas esta semana por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las que "sigue mareando la perdiz", al ser preguntada por la autorización a las islas para que puedan utilizar el superávit y remanentes de 2019 o usar su capacidad de endeudamiento.

La diputada de la formación naranja ha insistido en que Torres encontrará el apoyo de Ciudadanos para reclamar al Gobierno de España un plan de inversiones específico para el archipiélago, que se permita a los canarios usar sus ahorros y endeudarse y para reconstruir Canarias tras la crisis generada por la pandemia del coronavirus, pero "no para hacerse una foto y publicitar un conjunto de acciones que son papel mojado".

La portavoz de Cs ha recordado también que, desde el inicio de las conversaciones con el Ejecutivo canario, la formación naranja "ha defendido siempre la misma posición".

Según ha explicado, Ciudadanos propuso aprovechar el espíritu que ha movido a Torres a promover este acuerdo para suscribir un gran pacto, con tres puntos básicos y un "claro objetivo", que ningún canario se quedara atrás por culpa de esta crisis.

En primer lugar, ha explicado, había que definir un plan extraordinario para Canarias, dotado financieramente por el Gobierno de Sánchez.

En segundo término, conseguir que se autorice a la Comunidad Autónoma de Canarias y a los cabildos y ayuntamientos el uso del superávit y remanentes de 2019, y, por último, lograr la autorización para que el archipiélago pueda endeudarse y conseguir los fondos que necesite para protección social y reactivación de los sectores productivos.

PIDE UNA COMISIÓN PARLAMENTARIA

Espino ha rechazado que "se deje fuera de la elaboración del Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias a las fuerzas políticas que no firmen la Declaración Institucional", y ha vuelto a abogar, tal y como hizo en los primeros encuentros que Torres tuvo con los grupos parlamentarios, por "poner en marcha en la Cámara autonómica", al igual que ocurre en las Cortes, "una comisión para la reconstrucción de las islas, en la que se debatan las medidas a adoptar".

A su juicio, "es el Parlamento, y no fuera, el lugar en el que se deben abordar estas cuestiones".

Además, ha incidido, "si ya se hubiera constituido, en estos momentos se podrían estar aplicando algunas disposiciones".

La diputada de Cs ha indicado que la Declaración Institucional "podría haberse dedicado a estampar un gran acuerdo, para exigir al Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez un tratamiento que responda, de forma urgente, a las necesidades de esta Comunidad Autónoma, la más castigada desde el punto de vista económico por la crisis".

En su opinión, "nos parece que hubiera sido el comportamiento más útil, además del único honesto y leal con los canarios"