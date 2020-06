Cs expulsa a Evelyn Alonso tras apoyar la moción de censura en Santa Cruz

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La dirección nacional de Ciudadanos (Cs), en virtud del artículo 124 de los estatutos vigentes, ha acordado la expulsión de la concejal Evelyn Alonso por firmar una moción de censura junto a Coalición Canaria y Partido Popular contra la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, la socialista Patricia Hernández, una firma que no había sido autorizada por parte de la dirección del partido.

En rueda de prensa tras la reunión del Comité Ejecutivo, la portavoz de Cs, Melisa Rodríguez, ha querido recordar que la semana pasada, una vez se confirmó la firma ante notario de la moción de censura, emitieron un comunicado en el que abogaban por que, en un momento "tan crítico y de crisis sanitaria y económica" como la actual, la estabilidad institucional "tenía que ser la tónica" y dejaban claro cuál era la propuesta y la posición del partido al respecto.

Melisa Rodríguez ha indicado que llevaban tiempo intentando comunicarse con Evelyn Alonso a través de burofaxes, sms y llamadas de distintas personas sin recibir respuesta. Por eso, en virtud de los actuales estatutos, han procedido a su expulsión "no sólo por saltarse la dirección de lo que se había recomendado votar, sino también por haber dicho públicamente que iba a hacer caso a lo que dijese el partido y ha hecho todo lo contrario".

Rodríguez ha hecho hincapié en que, por el bien de los santacruceros, la estabilidad política "tiene que ser una tónica en un momento de gravedad", y también ha aprovechado para denunciar a Coalición Canaria y Partido Popular, que "se hacen valer del transfuguismo y de concejales que deciden negociar por detrás mociones de censura de este tipo, saltándose las directrices de sus partidos".

En este sentido, la portavoz ha dicho que Ciudadanos "va a seguir siendo implacable condenando estas 'viejas prácticas' que utilizan los partidos más antiguos de utilizar a posibles tránsfugas para hacer o cambiar mayorías en los gobiernos". "En nuestro país no se vota por listas abiertas, se vota al partido", señaló Rodríguez, quien recordó que en Cs se firma una carta ética donde el concejal o concejala se compromete a seguir las directrices del partido y, en caso de no estar de acuerdo, a abandonar su acta, algo que no ha hecho Alonso.

En su opinión, "la firma de la moción de censura deja claro que ha habido una actitud irresponsable no sólo por parte de quien se ha saltado las directrices del partido, sino por los partidos que han usado un comportamiento transfuguista para cambiar una mayoría de un gobierno en un momento de crisis económica y sanitaria como la actual".