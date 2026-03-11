Cuatro heridos de diversa consideración tras colisionar 3 turismos y un camión a su paso por Telde (Gran Canaria)

Archivo - Sala del 112 Canarias - 112 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de cuatro personas han resultado heridos de diversa consideración tras la colisión de tres vehículos y un camión en la GC-1, en sentido sur, en las inmediaciones de la salida a Jinámar, en el municipio de Telde (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido a las 20.22 horas y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar al lugar, comprobó que había dos mujeres, una con dolor abdominal y otra torácico, ambas de carácter moderado, por lo que fueron trasladadas en ambulancias al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Asimismo atendió a un hombre, de 64 años, que en el momento inicial de la asistencia presentaba lesiones de carácter leve, mientras que una mujer fue asistida por cervicalgia leve, siendo trasladados ambos al Hospital Universitario San Roque.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria, que limpiaron la vía, mientras que agentes de la Guardia Civil regularon el tráfico en la vía y realizaron el atestado correspondiente.