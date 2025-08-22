Cuatro personas asistidas por inhalación de humo tras un incendio en una vivienda de Santa Cruz de Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas, una mujer y tres menores de edad, han resultado afectadas este viernes por inhalación de humo debido a un incendio registrado en una vivienda de Santa Cruz de Tenerife durante la mañana, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 10.00 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incendio declarado en una vivienda, ubicada en la primera planta de un edificio de cuatro alturas, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

A su llegada, efectivos de los bomberos del Consorcio de Tenerife procedieron a la extinción de las llamas del incendio declarado en la cocina de la vivienda. Tras esto, ventilaron el inmueble.

Por su parte, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario atendió a una mujer y a los tres menores de edad, que presentaron intoxicaciones de diversa consideración debido a la inhalación de humo. Todos ellos fueron finalmente trasladados al Hospital Universitario Ntra. Sra. de La Candelaria.

La Policía Local se encargó de instruir diligencias y, junto con la Policía Nacional y Protección Civil, colaboraron con el resto de recursos desplazados.