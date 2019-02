Curbelo dice que "no se puede jugar con todo" y que el futuro de Canarias "está por encima" de los partidos

Publicado 20/02/2019 12:55:24 CET

El portavoz de ASG asume que Canarias ha mejorado pero mantiene "dolencias profundas" como la "injusticia social y territorial"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Mixto (ASG), Casimiro Curbelo, ha dicho este miércoles que "no se puede jugar con todo", especialmente ahora que llegan las elecciones, remarcando que el futuro de Canarias "está por encima" de los intereses de los partidos políticos.

En la segunda jornada del 'Debate sobre el Estado de la Nacionalidad', ha pedido a los grupos parlamentarios "coherencia" y "pensar en la gente", pues están apareciendo nuevos partidos políticos debido al "descrédito" que genera la actual actividad política.

"No merecemos los políticos que tenemos y si quieren, me pongo el primero de la lista", ha señalado.

Curbelo ha incidido en que "el problema no está en los votantes sino en los votados", cuestionando que "siempre" ha ocurrido que los partidos estatales defienden en las islas al Gobierno central y no a Canarias, ya sea con PSOE o PP. "El teatro no ha cambiado, solo los actores", ha comentado.

Además, ha señalado que Canarias tiene "déficit estructurales" vinculados a salarios y rentas que lastran la redistribución de la riqueza, y por ello, ha apelado a diversificar la economía poniendo la atención en el sector primario.

Ha apuntado que las cifras sociales y económicas han mejorado en las islas, pero no hay que "recostarse" pues se mantienen las "dolencias profundas" del archipiélago, especialmente la "injusticia social y territorial".

En esa línea, ha comentado que Canarias sigue en puestos de cola en los salarios, para lo que ha pedido "decisiones valientes" al Gobierno y que "imponga condiciones" cuando adjudican obras y servicios a empresas que pagan "salarios de miseria".

En cuanto a los territorios, ha apuntado que la mejora de los servicios públicos "tiene sombras" pues "no ha llegado por igual" a todas las islas, hasta el punto de que hay "dos archipiélagos", pues la doble insularidad supone un sobrecoste para las islas periféricas --lamentando que el Gobierno aún no haya culminado el estudio--.

En cambio, sí ha valorado el Fdcan como una "herramienta potente" para mejorar la igualdad de las islas. "No es una tómbola, que le pregunten a los alcaldes", ha indicado.

ROMPEN LA TRIPLE PARIDAD Y LOS EQUILIBRIOS

Ha criticado que los grupos "hayan roto" la triple paridad para dar más diputados a Tenerife y Gran Canaria, una decisión "tomada desde fuera" y en base a "datos falsos", y que aumentará el coste de la próxima Cámara.

Curbelo ha dicho que las islas menores "están despertando" y configurando nuevas alternativas políticas como ASG o ASTF, que rendirán cuentas "a la gente" y no "a los gerifaltes".

Ha advertido de los "negros nubarrones" que se ciernen sobre la economía, especialmente por los "efectos negativos" de la salida brusca del Reino Unido de la UE, y sobre el REF y el Estatuto, cree que su aprobación no ha cumplido por ahora a las expectativas creadas, pues en las Cortes existe la "sensación" de que el REF es un "privilegio".

"Tenemos que hacer entender que los fueros canarios son tan respetables, como mínimo, que los vascos", ha apuntado, y se han incumplido de manera "flagrante" el primer año que estaban en vigor tras su aprobación en 2018.

"LE ESTÁN HACIENDO LA CAMPAÑA A CC"

Ha pedido a Clavijo que retome el diálogo con el Gobierno porque el conflicto institucional perjudica a las islas, y aunque la orientación social de los PGE de 2019 era buena, ha dicho que el PSOE ha sido "un poquitito torpe" con los recursos territoriales. "Le están haciendo la campaña a Coalición Canaria", ha señalado.

Asimismo, ha apuntado que las listas de espera sanitarias siguen siendo "inaceptables", aunque hayan mejorado, y las urgencias son un "cuello de botella tercermundista", con muchas diferencias entre el servicio que se presta en las islas capitalinas y las periféricas.

Sobre la pobreza, ha pedido "nuevas maneras" de trasladar la riqueza y que mejoren y aumenten las prestaciones económicas, al tiempo que ha pedido a Clavijo que le "ponga las pilas" a cabildos y ayuntamientos para agilizar el segundo plan de infraestructuras sociosanitarias.

El líder gomero ha defendido la "oposición constructiva" realizada por su grupo en esta Legislatura frente al "enfrentamiento permanente" de otros grupos, reconociendo su posición a favor del desarrollo de La Gomera y también su contribución al resto de las islas. "Somos más útiles desde la moderación", ha destacado.