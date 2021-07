Curbelo pide extremar las medidas sanitarias para frenar la expansión de la variante delta en Canarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha apelado nuevamente a la responsabilidad individual para extremar las medidas sanitarias debido al aumento en la incidencia de los casos de COVID-19 en los últimos días, que afecta especialmente a la isla de Tenerife. "Esta realidad, lejos de mermar, cada día va en aumento y nos despertamos con un mayor número de casos de incidencia acumulada en Tenerife", indicó.

En este sentido, Casimiro Curbelo mostró su preocupación por la escalada que está experimentando la variante delta, antes conocida como india, debido a su mayor capacidad de contagio, una situación que afecta especialmente a Tenerife. Por ello, pidió prudencia y sensatez, ya que si bien el mayor aumento de casos se registra en Tenerife, recordó la conectividad de esta isla con el resto del Archipiélago y en especial con las islas no capitalinas. "Está claro que independientemente de donde residamos, debemos cuidarnos y cuidar de los demás, pues la conectividad de nuestras islas facilita que se propague esta nueva variante de forma sencilla", precisó.

Una vez más, consideró esencial el avance en el ritmo de vacunación, que a su juicio, "está siendo muy bueno", así como el aumento de los cribados para alcanzar un mayor control del virus. "Investigar, detectar y aumentar los controles es clave, pero aún lo es más la responsabilidad individual a la hora de extremar las medidas sanitarias en todo momento", sostuvo.

Recordó que Canarias ha registrado 283 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas y en cuanto a la incidencia acumulada sigue al alza, pues según los datos más recientes se sitúa a 7 días en 88,7 casos por cada 100.000 habitantes y a 14 días en 147,52 casos. "Los epidemiólogos alertan sobre la rapidez de propagación de esta nueva variante por lo que todas las medidas que adoptemos son vitales para no dar más tregua al virus y evitar a toda costa una quinta ola en pleno verano", precisó.

En este punto, incidió que "no sólo hablamos de problemas de salud, que es lo más grave, sino de los efectos que produce en nuestra debilitada economía que lucha por salir a flote, pues cada vez son más las necesidades sociales de nuestra ciudadanía". "Todos, jóvenes y mayores, debemos ser responsables en nuestros actos pues esta batalla aún no la hemos vencido, por lo que debemos realizar un esfuerzo para no caer en el cansancio pandémico y seguir cumpliendo con las medidas que ya todos conocemos", subrayó.