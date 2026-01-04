Dan por finalizada la situación de alerta por vientos en La Palma, Tenerife y Gran Canaria

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha finalizado este domingo la situación de alerta por vientos La Palma, Tenerife y Gran Canaria junto a la prealaerta en el resto de islas.

Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), según ha informado este mediodía el departamento regional.

El aviso ponía en alerta especial a las zonas altas y de cumbre de la isla de La Palma, Tenerife y Gran Canaria, y dejaba en situación de prealerta al resto de las islas, con motivo de la llegada de la borrasca 'Francis'.

Sin embargo, al ya haber terminado las condiciones meteorológicas que justificaron la declaración de las situaciones de alerta y prealerta, el Ejecutivo regional ha dado por finalizada la declaración de las mismas.