Dávila muestra el rechazo del Cabildo a establecer cobro de peajes en las autopistas de Tenerife

Archivo - La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha mostrado este jueves el rechazo de la corporación insular a establecer en la actualidad el cobro de peaje en las autopistas incluido en el Plan Insular de Movilidad Sostenible de Tenerife (PIMSIT).

En declaraciones a los medios, con motivo de su asistencia a la presentación de una jornada para la prevención del cáncer en Tenerife, Dávila ha tildado de "hipocresía" la actitud del PSOE tinerfeño al críticar una medida que "ellos mismos incorporaron en el primer documento de avance del PIMSIT" y que regirá la estrategia de movilidad hasta 2045.

"Por ahora, estamos por lo fundamental, que es apostar por el transporte público colectivo, y rechazamos de plano el cobro de peajes", ha señalado Dávila.

La presidenta insular ha insistido que el Plan Insular de Movilidad Tenerife es un "documento de planificación" y, en ese sentido, debe contemplar "muchos escenarios", entre ellos que, en 2045, quienes esté al frente del Gobierno insular puedan encontrarse una isla "que sí requiera de una tarificación donde se prime el transporte colectivo".

"No podemos descartar ningún escenario de futuro", ha insistido Dávila, que ha tildado de "hipocresía" la actitud del Partido Socialista, que ahora pide retirar la metida que ellos mismos "intrujeron" mientras en la elaboración del PIMSIT "no hicieron alegaciones".

"Durante todo el proceso de elaboración del documento, que ha llevado más de tres años, no han presentado ninguna alegación. Ha sido ahora, cuando se ha concluido, cuando saltan. Con lo cual, me parece hipócrita", ha agregado Dávila, que ha afeado la "falta de rigor" del PSOE al no entender que una planificación requiere distintos escenarios de futuro.

Asimismo, ha insistido la presidenta insular, si bien no se trataría de "distintos escenarios para mañana, ni para dentro de dos años o para diez, quizás en un escenario de 20 años quizás puedan ser necesarios". De este modo, ha mostrado el rechazo actual del Cabildo de Tenerife a instaurar el cobro de peajes en Tenerife a corto plazo.