Dayna Kurtz finaliza en Canarias su gira de concierto por España

Actualizado 28/02/2007 14:01:46 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cantante Dayna Kurtz finalizará su gira española en Canarias a principios de marzo, tras actuar en Zaragoza, Barcelona, Cádiz y Palma de Mallorca.

La cantante nacida en New Yersey, Estados Unidos, comenzó ensayando su obra en público cuando era una adolescente. Tras casi una década haciendo giras en solitario, el éxito le llegó tras 'Another Black Feather', que da título también a su último trabajo discográfico.

Más de diez años de conciertos la han convertido en un "animal de carretera", como ella misma se define, compartiendo escenarios con Richie Havens, B.B. King, Chris Whitley o Ladysmith Black Mambazo.

La crítica especializada ha calificado 'Another Black Feather' como una colección de canciones que contienen un desgarrador tributo a New Orleans llamado 'Nola', además de un tema que da título al disco, así como delicadas piezas como 'The Miracle' o 'Hope she'll be happier'.