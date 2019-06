Una decena de periodistas y turoperadores participarán en la Tenerife Bluetrail

Publicado 05/06/2019 15:11:22 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo, a través de Turismo de Tenerife y su marca Tenerife No Limits (TNL), ha organizado la visita a la isla de once periodistas y representantes de turoperadores _además de dos corredores profesionales_ para tomar parte en la Fred. Olsen Tenerife Bluetrail. La entidad dependiente de la Corporación insular asegura así la promoción nacional e internacional de la prueba deportiva, que se disputa este sábado 8 de junio.

El consejero de Turismo en funciones, Alberto Bernabé, destacó la importancia de dar a conocer este evento a través de publicaciones especializadas de toda Europa, además de agentes de viajes y turoperadores. Bernabé añadió que con esta acción "no sólo se promocionan las virtudes de esta prueba, única por su recorrido y organización, sino las cualidades que brinda la isla a cualquier deportista, aficionado o profesional, para entrenar, y a la vez, los encantos del destino para una estancia de vacaciones".

Entre los asistentes al evento trasladados por Turismo de Tenerife a la isla se encuentran medios como Trail Running Magazine, FastRunning.com, Esprit Trail Magazin, Actreme GmbH, TrailsSessions.fr, Runner World o economiagalicia.com. Los turoperadores son Sport Tour International, Viajes 100% Trail y Muntania. Asimismo, en el grupo se encuentran también dos corredores profesionales de pruebas ultra: Athanasios Daskalopoulos y Kourkourikis Ioannis.

El programa de la estancia en la isla de los asistentes incluye no solo la participación en la Fred. Olsen Tenerife Bluetrail, sino la práctica de senderismo, kayak o stand up paddle, tres de las actividades integradas en la marca Tenerife No Limits, que busca promocionar la Isla como destino deportivo los 365 días del año. TNL contará además un stand en la feria Expo Deporte Tenerife 2019, que tendrá lugar durante los días 6 y 7 de junio en el Centro Internacional de Ferias y Congresos de Tenerife, durante la recogida de dorsales de la Fred. Olsen Tenerife Bluetrail.