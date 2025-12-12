Declarada la prealerta por tormentas en toda Canarias desde hoy ante el paso de la borrasca 'Emilia'

La borrasca 'Claudia', a su paso por La Gomera - CABILDO DE LA GOMERA

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, declarará la situación de prealerta por tormentas en todo el archipiélago a partir de las 18:00 horas de este viernes.

Esta decisión se ha tomado teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), según ha informado el departamento regional en una nota.

En concreto, se prevén probables tormentas fuertes, acompañadas por precipitaciones que podrán ser localmente fuertes, con rachas vientos muy fuertes, pudiéndose alcanzar los 70km/h, y granizo.

Dado el carácter de estos fenómenos existe la posibilidad de que se puedan producir, de forma puntual, tormentas de intensidad superior. Por ello, se insta a la población a seguir los siguientes consejos de autoprotección de la Dirección General de Emergencias.

ALERTA POR VIENTOS Y FENÓMENOS COSTEROS

En paralelo, el Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta por viento en toda Canarias a partir de las 15:00 horas de este viernes. Se prevé, asimismo, viento general de componente norte, fuerte y racheado en el mar, la costa, medianías, zonas altas y cumbres, pudiéndose alcanzar entre los 40 y 60 kilómetros por hora.

Además, de forma local, se podrán registrar entre los 60-70 km/hora, sin descartar probables rachas muy fuertes de viento que podrán alcanzar o incluso superar entre los 70-10 km/h.

Y a ello se suma la situación de alerta por fenómenos costeros en Canarias, dado que se prevé que el estado del mar empeore desde este viernes, tanto por las condiciones que aportará el viento como las de mar de fondo.

PREVISIÓN DE NEVADAS EN CUMBRES

En paralelo, el Ejecutivo regional, a través de la Dirección General de Emergencias, también declarará la situación de alerta por nevadas en las cumbres de Tenerife a partir de las 22:00 horas de este viernes.

En la previsión, se estiman probables precipitaciones en forma de aguanieve, nieve o graupel a partir de unos 1600 - 1700 metros de altitud. Así, los acumulados de nieve podrán alcanzar y superar los 5 centímetros en 24 horas en las cumbres de Tenerife y los 2 centímetros en 24 horas en las cumbres de La Palma y de Gran Canaria.

Además, se declara la situación de prealerta en las cumbres de La Palma y Gran Canaria.