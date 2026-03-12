La Delegación del Gobierno en Canarias firma 928 expedientes de menores migrantes para su traslado a Península

Archivo - Una lancha de Salvamento Marítimo tras el rescate de un cayuco a su llegada al Puerto de la Restinga, a 3 de diciembre de 2024, en El Hierro, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canarias (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Canarias ha firmado, desde que se declaró la situación de contigencia migratoria extraordinaria en Canarias, 928 expedientes de menores migrantes no acompañados para su traslado a Península, en aplicación tanto del artículo 5 como de la disposición adicional primera del Real Decreto 658/2025.

A estos expedientes de traslado tramitados por la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas y la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, y resueltos por la Delegación del Gobierno en Canarias, se suman los 494 archivados por mayoría de edad de la persona migrante y/o por informe negativo del Ministerio Fiscal, según ha informado la Delegación del Gobierno en Canarias en una nota de prensa.

Señalan que, de acuerdo con el citado Real Decreto, con medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada, desde la notificación de la resolución de ubicación y traslado, la Comunidad Autónoma de Canarias debe ejecutar la salida del menor hacia la Comunidad de destino en un plazo máximo de cinco días naturales.