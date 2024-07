Delegado del Gobierno en Canarias espera que la "razón triunfe" para modificar la Ley de Extranjería

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha señalado este martes que espera que sea la razón la que triunfe para que la toma en consideración de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que se debate en el Congreso de los Diputados, salga adelante. "Yo espero que al final la razón triunfe en este caso", apuntilló.

Pestana que ha llamado a reflexionar a los partidos políticos en Canarias, especialmente al Partido Popular, que es miembro del Gobierno regional con el que se ha negociado esa modificación, indicó que lo se busca es que "haya unos valores de humanidad en todo esto", porque recordó que solamente "Vox, en su línea, rechazaba esa modificación legal".

"Canarias, un territorio de nuestro país, no puede quedar al albur de decisiones arbitrarias, políticas arbitrarias, que implican, al final, una insolidaridad, dejándonos solo ante el reto migratorio en el caso de la atención de menores. Esa atención, ese servicio que se presta a los menores no acompañados, y esas personas, esos seres humanos, tienen que ser lo mejor atendidos posible", resaltó en declaraciones a los periodistas.

Para Pestana es un "gravísimo error" del Partido Popular "irse a acompañar ahora, en el último momento, a Vox, en un discurso xenófobo que vincula la violencia con el extranjero", apuntando que eso "no está con los valores" de España, de ahí que espero que finalmente se logre el acuerdo.

Añadió que "no era un problema ni siquiera de financiación", ya que afirmó que el Gobierno de España "adelantó que financiaba cada una de esas plazas al precio pactado con las comunidades autónomas", por lo que rechazó que sea una cuestión "ni de recursos ni de ningún otro".

Para el delegado del Gobierno en Canarias si finalmente no sale adelante la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería para derivar a los menores inmigrantes no acompañados a otras comunidades autónomas cuando a la comunidad a la que llegan sobrepasan un límite establecido, implicará que "obviamente" existe un "problema como Estado. No solo lo tiene Canarias".

Esto, insistió, es un "problema de Estado", considerando que si se mejora la norma, se estaría "mejorando el Estado autonómico" y podría servir "como ejemplo para cualquier otra cosa". Por ello, consideró que como país se debe reflexionar.