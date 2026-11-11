La demanda eléctrica se mantiene en Canarias a las 09.00 horas

Archivo - Una torre eléctrica, a 6 de febrero de 2026, en Madrid (España) La demanda de electricidad en España creció "poco más del 3%" en 2025, tras un incremento del 2,3% en 2024, mientras que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anticipa un aum - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La demanda eléctrica real a las 09.00 horas este miércoles, 11 de noviembre, ha sido de 1.207 MW, prácticamente el mismo que la que hubo a la misma hora del pasado miércoles, 4 de noviembre, cuando fue de 1.197 MW.

Según los datos de demanda de Red Eléctrica de España (REE) consultados por Europa Press, a diferencia del miércoles anterior, cuando el consumo real quedó 23 MW por debajo de lo estimado (1.197 MW frente a los 1.220 MW previstos), la demanda real de hoy se ajustó a la previsión oficial, situándose a solo 1 MW de los 1.208 MW estimados.

En lo que respecta a la planificación, la demanda programada a las 09.00 horas se mantuvo relativamente idéntica entre ambas fechas, pasando de 1.181 MW el 4 de noviembre a 1.180 MW el día 11 (-1 MW).

Mientras, la programada total experimentó un retroceso de 13 MW, al situarse hoy en 1.222 MW frente a los 1.235 MW anteriores.

Finalmente, el factor de emisiones asociado a la generación eléctrica a las 09.00 horas reflejó un descenso del 1,85%, al pasar de 0,649 t CO2 eq/MWh el 4 de noviembre a 0,637 t CO2 eq/MWh en la mañana de este miércoles.