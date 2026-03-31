Las denuncias por violencia de género en Canarias disminuyen un 0,5% en 2025

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las denuncias por violencia de género registradas en los órganos judiciales de Canarias durante el pasado año 2025 disminuyeron un 0,5% en comparación con 2024. Si hace dos años los juzgados de las islas habían registrado 11.503 denuncias por violencia machista, en 2025 el número fue 11.451 (52 menos), según datos difundidos por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.

Asimismo, atendiendo al informe del órgano de gobierno de los jueces, difundido este martes en una nota de prensa, el número de mujeres víctimas de la violencia de género se redujo el año pasado en Canarias, en comparación con 2024: pasó de 10.787 a 10.326 (-4,3%), 461 menos, pero hubo que lamentar cuatro presuntos homicidios según los registros oficiales, tres en Gran Canaria y uno en Tenerife.

De acuerdo con los datos estadísticos del Observatorio, Canarias registró durante el año pasado una tasa de 90,3 mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 (el año anterior había sido de 95,1), la cuarta más alta del Estado después de Baleares (115,8), Navarra (100,3) y Valencia (92,7). El dato supone un decremento de 4,8 puntos con respecto a la ratio del año anterior.

La media nacional fue de 74 mujeres víctimas de violencia machista por cada 10.000 mujeres, 16,3 puntos por debajo de la ratio canaria. La comunidad con la tasa más baja de mujeres víctimas de violencia de género el año pasado fue Castilla y León (48,4), cifra que casi dobla Canarias. La segunda tasa más baja fue la de Galicia (49,8), y la tercera, la de Asturias (58).

CON MAYOR DETALLE

El informe del Observatorio detalla, además, que de las 10.326 mujeres víctimas de violencia en Canarias, 7.267 fueron españolas, nueve de ellas menores de edad y 3.059 extranjeras. 1.354 de las víctimas se acogieron durante la tramitación del proceso a la dispensa a la obligación de testificar contra su presunto agresor, un 12,2% menos que en el año anterior, cuando no habían confirmado las denuncias 1.543 féminas.

Durante el año pasado, los juzgados de Violencia sobre la Mujer, que enjuician los delitos leves y las conformidades, dictaron 2.855 sentencias condenatorias (un 7,4% menos que en 2024), 144 sentencias absolutorias (un 4,6% menos que en el año anterior), 537 autos de sobreseimiento libre (0,6%) y 3.910 autos de sobreseimiento provisional de las actuaciones (+6,5%).

Por otro lado, el porcentaje de sentencias condenatorias fue del 95,2%, y el porcentaje de terminación por sobreseimiento provisional fue del 87,9%. En lo que alude a personas enjuiciadas ante este tipo de juzgados, en 2025 fueron 3.018 las que se sentaron en el banquillo en Canarias por delitos machistas, siendo condenadas el 95,2. De los acusados, 2.051 fueron ciudadanos españoles y 823 extranjeros.

En lo que se refiere a los casos por Violencia sobre la Mujer que fueron elevados a los juzgados de lo Penal --procesos más graves que los anteriores, en los que se solicita hasta cinco años de prisión-- se sentaron en el banquillo 735 personas (un 18,3% menos que en 2024). De esa cifra total, un conjunto de 506, es decir, un 68,8% del total, fueron condenados.

Según las estadísticas del Observatorio, a las dos audiencias provinciales de Canarias, que enjuician delitos en los que solicitan penas de más de cinco años de prisión, llegaron en 2025 un total de 19 casos de Violencia sobre la Mujer (19 sumarios, 9 procedimientos abreviados y un procedimiento ante el jurado). De los 19 sumarios, 11 acabaron en condena y uno en absolución; de los 9 procedimientos abreviados, siete terminaron en condena y dos en absolución, y el único caso que llegó a jurado acabó en condena.

ÓRDENES DE PROTECCIÓN

En cuanto a órdenes de protección, los juzgados canarios registraron el año pasado 1.924 peticiones, un 12,3% más que en 2024. De ellas, inadmitieron 18, adoptaron 1.418 (un 7,5% más que en 2024) y denegaron 488 (+28,1%).

El informe detalla, además, que durante 2025 el Archipiélago registró una tasa de 18,6 mujeres con orden de protección por cada 100 mujeres víctimas de violencia de género, la tercera tasa de esta índole más baja de España, superada por la de Navarra (10,1) y por el País Vasco (17,6).

El estudio del Observatorio también ofrece datos desglosados por islas. Durante el año pasado, en Fuerteventura se registraron 685 denuncias de delitos por violencia sobre la mujer (el año anterior habían sido 670); en Gran Canaria, 4.085 (5.335 el año anterior); en Lanzarote, 628 (624 en 2024); en El Hierro, 33 (23 el año anterior); en La Gomera, 86 (61 en 2024); en La Palma 297 (242 en 2024), y en Tenerife, 5.169 (5.471 el año anterior). En la gran mayoría de los casos se denunciaron delitos de lesiones y malos tratos.

DATOS NACIONALES

Los órganos judiciales con competencias en materia de violencia sobre la mujer recibieron durante el pasado año un total de 204.342 denuncias, un 2,64 % más que en el año anterior, mientras que el número de mujeres víctimas, que fue de 185.188, se mantuvo en cifras muy similares a 2024, con un leve aumento situado en el 0,70%. Once de cada cien mujeres víctimas se acogieron a la dispensa del deber de prestar declaración.

Al igual que en 2024, siete de cada diez denuncias (71,61 %) fueron presentadas directamente por las mujeres victimas bien directamente en el juzgado bien en comisaría, mientras que las que procedían de sus entornos familiares fueron apenas el 1,96 por ciento. Se trata de un reparto porcentual que se viene repitiendo de forma lineal desde que se recogen este tipo de datos.

Asimismo, en términos absolutos, durante 2025 las víctimas presentaron 146.338 denuncias y sus las familias, 4.006.

El resto de las denuncias del pasado año se registraron por intervención directa policial (33.197, el 16,25 % del total); por remisión de un parte de lesiones al juzgado (14.445, el 7,07 %) o por servicios de asistencia y terceros en general (6.356, el 3,11 %).

En general, el número de mujeres víctimas en 2025 ascendió a 185.188, cifra muy próxima a la del año anterior, respecto del que se registraron un 0,70 % más. De ellas, 114.137 (61,63 %) eran españolas y 71.051 (38,37 %) tenían otras nacionalidades.