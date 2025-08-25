Desalojan el búnker histórico de La Punta de El Confital, en Las Palmas de Gran Canaria, tras varios años ocupado

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Demarcación de Costas de Canarias han procedido este lunes al desalojo del búnker histórico ubicado en la Punta de El Confital que venía siendo ocupado desde hace varios.

Así lo ha informado el Consistorio capitalino, que agrega que esta actuación se ha llevado a cabo tras un auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº4 que autorizaba la misma.

La intervención la realizaron responsables de la Demarcación de Costas de Canarias, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con la colaboración de la Concejalía de Ciudad de Mar y su servicio de limpieza de playas que gestiona FCC; el Servicio Municipal de Limpieza; la Unidad de Protección Animal; la Policía Local y la Policía Nacional.

Al respecto, el concejal de Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, ha apuntado que con esta actuación "concluye el proceso administrativo y judicial que solicitó el Ayuntamiento a Costas para recuperar y proteger un inmueble de titularidad pública, que es de todos, que se encuentra en un entorno privilegiado, en una zona de dominio público marítimo-terrestre".

De esta manera, durante la mañana de este lunes, operarios municipales han realizado las tareas de retirada de enseres y objetos acumulados en esta construcción defensiva de la II Guerra Mundial. Se ha limpiado e higienizado el espacio y se ha procedido a su cierre para su protección.

Aquí, el Ayuntamiento ha indicado que esta no es la única actuación realizada desde Ciudad de Mar para la recuperación de estos equipamientos, ya que en abril de 2024 se recuperó otra instalación cercana. Dos búnkeres interconectados entre sí por un pasillo que también está fortificado.