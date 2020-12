Desalojan una fiesta con más de setenta personas en Adeje

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han procedido al desalojo de un local de restauración en el municipio de Adeje donde 73 personas celebraban una fiesta sin respetar las medidas higiénico-sanitarias establecidas por normativa. A raíz de este hecho se investiga al responsable del local como presunto autor de un delito de desobediencia grave.

La actuación policial se desarrolló en la tarde del pasado 5 de diciembre, cuando los agentes observaron que en un local de restauración, tanto en el interior como en la terraza, se encontraban numerosas personas celebrando una fiesta.

En la celebración se contabilizaron 73 personas, las cuales no hacían uso de mascarilla; no guardaban la distancia social establecida ni cumplían con el máximo número de personas en reuniones, y no había disponible en el local gel hidroalcohólico.

Ante estas circunstancias, los policías nacionales actuantes procedieron a tramitar hasta 36 actas por infracción administrativa; incumplimiento de las medidas establecidas en normativa. El resto de los allí presentes eran menores de edad.

Además, se tramitaron diligencias por la comisión de un delito de desobediencia grave, siendo investigado por ello el responsable del local, a quien le han sido ya tramitadas anteriormente dos propuestas de sanción por incumplimiento de la normativa vigente, relacionada con el estado de alarma.

De los hechos por desobediencia grave se dio cuenta a la autoridad judicial correspondiente. Las actas cumplimentadas por infracción administrativa se remitieron al organismo competente para incoar el correspondiente expediente. La intervención fue realizada por Policías Nacionales de la Comisaría Local de Policía Nacional de Sur de Tenerife, Adeje.