Sucesos.- Desmantelado un punto de venta de cocaína establecido en el barrio de Santa Clara en Santa Cruz de Tenerife - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un punto de venta de cocaína que operaba en el barrio de Santa Clara, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

La investigación se inició tras detectarse la existencia de un punto activo de venta de sustancias estupefacientes, concretamente cocaína, en el cual dos individuos presuntamente estarían dedicándose a la venta dicha sustancia desde su domicilio, según ha informado el cuerpo de seguridad en una nota de prensa.

Con las pesquisas, se observó que a dichos domicilios, acudían una gran cantidad de personas portando muchas de ellas el dinero en efectivo, abandonando el lugar posteriormente con la sustancia.

Por ello, y tras recibir autorización judicial, se practicó la entrada y registro en los mencionados inmuebles, procediendo a la detención de ambos investigados, así como a la incautación de diversas cantidades de sustancia estupefaciente y dinero en efectivo.

En total, fueron incautados 123 gramos de cocaína, un gramo de hachís y 0,6 gramos de crack. A los detenidos se les imputa un delito de tráfico de drogas, pasando a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó el ingreso en prisión de uno de ellos.