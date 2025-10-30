Desmantelados varios puntos de venta de droga encubiertos como asociaciones cannábicas en Adeje (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local del municipio de Adeje y con la coordinación judicial establecida, han culminado una operación policial dirigida a erradicar varios puntos de venta de droga encubiertos como asociaciones cannábicas en el Centro Comercial Puerto Colón. La operación se saldó con 11 personas detenidas, seis hombres y cinco mujeres, cuyas edades oscilan entre los 20 y los 52 años, de diferentes nacionalidades.

La investigación se inició a raíz de las numerosas quejas vecinales y de comerciantes de la zona, así como del incremento de actividades ilícitas vinculadas al tráfico de estupefacientes en establecimientos que operaban bajo la apariencia de clubes sociales sin ánimo de lucro, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa.

En concreto, durante el dispositivo se realizaron entradas y registros en cuatro asociaciones cannábicas y dos domicilios, donse se evidenció la actividad delictiva encubierta bajo la cobertura legal de estas entidades.

MATERIAL INTERVENIDO

La operación se saldó con 11 personas detenidas, seis hombres y cinco mujeres, cuyas edades oscilan entre los 20 y los 52 años, de diferentes nacionalidades. Entre el material intervenido destacan: 4,5 kg de marihuana, más de 800 gramos de hachís, más de 100.000 euros en efectivo, estructuras utilizadas para el cultivo indoor de marihuana, cigarrillos tipo porros preparados para la venta, cámaras de grabación irregulares que vulneraban la normativa de protección de datos y diversos materiales relacionados con el tráfico de drogas.

Además, se detectaron numerosas infracciones administrativas por las que se abrió una segunda fase de inspección a cargo de la Policía Local.

Incide el cuerpo de seguridad que las asociaciones investigadas, lejos de cumplir una función social o terapéutica, constituían puntos de venta de droga a turistas, generando un turismo vinculado al consumo de estupefacientes que afecta directamente a la imagen internacional de la isla y al tejido económico local. Así, puntualizan, muchas de estas entidades promocionaban su actividad en redes sociales, lo que contribuía a atraer consumidores desde el exterior.