Detectan seis nuevas especies de líquenes del género 'Ramalina' en Canarias y Madeira

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una investigación realizada desde el Real Jardín Botánico (RJB) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y apoyada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MCIU), en colaboración con científicos del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), de la Universidad de La Laguna, la Universidad de Alcalá y la Universidad de Barcelona, ha detectado seis nuevas especies de líquenes del género 'Ramalina' en Canarias y Madeira.

'Ramalina' es un género con alrededor de 250 especies conocidas en todo el mundo y que, aunque se puede encontrar en todos los continentes, su mayor diversidad y abundancia ocurre en áreas subtropicales subdesérticas costeras donde las nieblas y vientos cargados de humedad del océano aportan la humedad diaria necesaria para estos organismos.

Las especies forman pequeños 'arbustos' de color amarillento en árboles y piedras muy característicos.

El género 'Ramalina' es especialmente diverso en Macaronesia, donde se conocían, hasta este estudio publicado en la revista 'Persoonia', un total de 43 especies, muchas de ellas endémicas.

Dentro de 'Ramalina' en Macaronesia existe un grupo de especies endémicas que viven sobre roca volcánica denominado grupo R. decipiens, que son especialmente llamativas y abundantes en muchos ecosistemas de las islas, señalan desde el Real Jardín Botánico en un comunicado.

"Hasta la realización de este estudio, publicado en la revista 'Persoonia', se conocían 5 especies dentro de este grupo. A través del uso combinados de datos morfológicos, químicos y moleculares y sofisticadas herramientas filogenéticas y de agrupamiento no supervisado mediante Inteligencia Artificial (IA), se han podido identificar hasta un total de quince especies distintas, 7 de ellas previamente conocidas, aunque dos de ellas se creían no emparentadas con el grupo, 6 nuevas para la ciencia y que se describen en este trabajo, y dos para las cuales no había suficientes datos ni material para poderlas describir", señala el investigador Miguel Blázquez, del RJB-CSIC.

Algunas de estas especies muestran rangos de distribución muy pequeños, habiéndose encontrado en áreas muy limitadas dentro de una sola isla, como es el caso de la nueva especie 'Ramalina sabinosana', solo conocida del Sabinar de El Hierro, o 'Ramalina gomerana' conocida únicamente de tres localidades en La Gomera.

"Estas distribuciones tan restringidas contrastan con la percepción generalizada de que los líquenes presentan rangos de distribución muy amplios. En este caso, el género Ramalina se comporta como otros grupos de organismos que han diversificado en islas oceánicas dando lugar a especies con rangos de distribución muy restringidos y comportamientos ecológicos contrastados", concluye el investigador del Real Jardín Botánico-CSIC Sergio Pérez-Ortega.