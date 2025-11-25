Detenida una mujer en Tenerife por estafar 10.000 euros con falsos alquileres de viviendas

Archivo - Coche de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Santa Cruz de Tenerife a una mujer como presunta autora de numerosos delitos de estafa al publicar falsos alquileres de viviendas en diferentes plataformas y solicitar a las víctimas el pago de una cantidad de dinero en concepto de fianza y reserva, ascendiendo a 10.000 euros el dinero estafado.

Así lo ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, que agrega que investigación se inició en diciembre de 2024, tras recibir los agentes varias denuncias por estafa con el mismo 'modus operandi'.

De esta manera, la mujer publicaba en portales inmobiliarios y plataformas digitales anuncios de supuestos pisos en alquiler para posteriormente quedar en persona con las potenciales víctimas.

En el encuentro, les mostraba un video de la vivienda ofertada y llevaba a cabo la firma de un contrato falso, tras lo cual les solicitaba una cantidad de dinero en efectivo en concepto de fianza y reserva.

Una vez recibida la suma acordada, la autora entregaba en mano a las víctimas una llave de la supuesta vivienda. Cuando estas acudían a la dirección facilitada, comprobaban que habían sido engañadas.

Posteriormente, la investigada bloqueaba cualquier vía de comunicación con las víctimas, lo que impedía que estas pudieran contactar de nuevo con ella.

El importe total estafado supera los 10.000 euros, si bien, los agentes consideran que la cifra podría ser mayor ya que gran cantidad de víctimas no habrían llegado a interponer denuncia.

INTENTABA EVITAR A LA JUSTICIA

La mujer, conocedora de que estaba siendo buscada tanto por los Juzgados como por la Policía Nacional, empleaba medidas de autoprotección con el fin de no ser localizada y eludir la actuación policial.

Esta situación, esto hizo necesario llevar a cabo un dispositivo policial que finalizó con su detención y posterior puesta a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión.