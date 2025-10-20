Detenida una pareja en Las Palmas de Gran Canaria por blanqueo tras hallarse 140.000 euros en una moto

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a dos personas, un hombre y su pareja sentimental, por un presunto delito de blanqueo de capitales tras una investigación que comenzó al hallarse 140.000 euros en el interior de una motocicleta.

Así lo ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, que agrega que las pesquisas comenzaron en octubre de 2024 cuando la Policía Local detuvo al varón por intentar huir de un control policial en el barrio de Jinámar y al localizarse una gran cantidad de dinero en billetes de pequeño valor oculto en su moto.

En este sentido, ante la conocida vinculación del detenido con el tráfico ilícito de estupefacientes, La UDEF de la Policía Nacional inició una investigación económico-patrimonial que se prolongó durante un año.

La misma puso de manifiesto la participación de su pareja sentimental como coautora, descubriéndose que ambos disponían de una estructura económica paralela y no declarada, mediante la cual introducían fondos en metálico en sus cuentas corrientes y financiaban un elevado tren de vida.

De igual modo, los agentes constataron que la pareja realizó numerosos viajes, alquileres de vehículos y estancias hoteleras, además de adquirir bienes muebles e inmuebles, entre ellos vehículos de alta gama y un solar.

Paralelamente, se detectó un incremento patrimonial justificado de manera irregular, que incluía el cobro de hasta cuatro premios mayores de lotería en los últimos años.

Para completar la investigación, se analizó abundante documentación procedente de organismos públicos y entidades bancarias, vinculada a diversas personas y empresas relacionadas con los investigados.

Por último, la Policía Nacional ha indicado que el resultado de estas actuaciones fue puesto en conocimiento del Juzgado de Instrucción número Tres de Las Palmas de Gran Canaria, que actualmente instruye la causa judicial.