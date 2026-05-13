Detenido el copiloto de un coche que conducía la mujer sobre la que tenía una orden de alejamiento en Gran Canaria

La Policía Autonómica detiene en Gran Canaria a un hombre por incumplir una orden de alejamiento por violencia doméstica - CEDIDO POR POLICÍA CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Canaria ha detenido a un varón por un presunto delito de quebrantamiento de medida cautelar en el ámbito de la violencia doméstica al ser localizado en un control de vehículos realizando en Gran Canaria yendo de copiloto en el coche que conducía la mujer sobre la que tenía una orden de alejamiento en vigor.

Según informa el cuerpo autonómico, los hechos tuvieron lugar cuando agentes del Grupo de Respuesta Operativa (GROPE) que desarrollaban un dispositivo estático de control observaron cómo un vehículo detenía su marcha antes de llegar al punto de verificación.

Justo en este momento, un hombre que ocupaba el asiento del copiloto descendió del vehículo e intentó alejarse del lugar mostrando una actitud evasiva.

Por ello, lo policías lo interceptaron y realizaron las comprobaciones oportunas a través de la Sala Operativa y bases de datos policiales, verificando que sobre el individuo constaba una prohibición judicial de aproximarse a la víctima, derivada de un procedimiento instruido por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria.

De igual modo, se constató que la víctima era la conductora del vehículo en el que ambos circulaban, y que el varón tenía en vigor medidas judiciales relacionadas con un procedimiento por malos tratos en el ámbito familiar.

Tras la confirmación de los hechos, los agentes del Grupo de Respuesta Operativa procedieron a la detención del varón por un presunto delito de quebrantamiento de medida cautelar.