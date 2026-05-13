Detenido en Tenerife un médico de Atención Primaria acusado de agresión sexual a varias pacientes

Archivo - Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el municipio tinerfeño de Los Realejos a un médico de Atención Primaria como presunto autor de varios delitos de agresión sexual cometidos durante las consultas en un centro de salud de la localidad.

La investigación se inició tras las denuncias interpuestas por varias pacientes que acudieron al facultativo para recibir información relacionada con los diferentes métodos anticonceptivos.

Según las manifestaciones recogidas, el detenido afirmaba formar parte de la Unidad de Educación Sexual y Prevención de Contagios de Transmisión Sexual, y habría aprovechado dicha circunstancia para realizarles tocamientos injustificados bajo la excusa de efectuar exploraciones ginecológicas y mamarias, según informa la Policía en una nota.

Asimismo, los agentes comprobaron que el investigado realizaba citologías a las pacientes en su propia consulta, a última hora de la tarde y sin presencia de ninguna enfermera que le asistiese, pese a existir en el centro una unidad especializada para este tipo de pruebas. Según las denunciantes, el médico no entregaba informes clínicos de dichas exploraciones, limitándose a indicar verbalmente que los resultados eran correctos.

Las pesquisas policiales habrían permitido identificar hasta el momento a cuatro víctimas, todas ellas entre los 17 y los 19 años, si bien, la investigación continúa abierta, no descartándose más perjudicadas.

El detenido ya ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente.