Detenidos un padre y un hijo tras un episodio de violencia doméstica ocurrido en Santa Cruz de Tenerife

Sucesos.- Detenidos un padre y un hijo tras un episodio de violencia doméstica ocurrido en Los Gladiolos (Tenerife) - POLICÍA LOCAL SANTA CRUZ

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife han detenido este miércoles a un padre y su hijo, de 44 y 22 años de edad, respectivamente, en Los Gladiolos, en Santa Cruz de Tenerife, vinculados a un presunto caso de violencia doméstica. Los vecinos del inmueble alertaron a los servicios de seguridad y emergencias ante una "fuerte discusión" protagonizada por los arrestados.

Una vez en el lugar de los hechos, las patrullas lograron que el hijo le permitiera el acceso al piso y comprobaron que, además de un evidente desorden, había restos de sangre en diversos espacios e incluso en un colchón. También se verificó que el joven presentaba heridas, tanto en el cuello como en el rostro, incluso algunas sangrantes, además de estar en un evidente estado de nerviosismo.

De los datos recabados por los agentes, se concluyó que este tipo de episodios podrían ser habituales, según los diversos testimonios, ya el padre suele ser consumidor de sustancias estupefacientes y sería lo que generaría múltiples conflictos familiares en el hogar.

En ese momento, el progenitor no se encontraba en el piso y se realizó una batida de localización por los alrededores, hallando finalmente a este varón, que también presentaba diversas heridas sangrantes y un corte en la mano. Ante la situación, se determinó la detención de ambos.

Tras su traslado a un centro de salud, se tramitaron las diligencias oportunas y quedaron a disposición de la autoridad judicial.