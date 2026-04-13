Detienen a dos hombres por agredir sexualmente a dos menores en Las Palmas de Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, a través de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM), han detenido a dos hombres por presuntos delitos de agresión sexual, prostitución y corrupción de dos menores en Las Palmas de Gran Canaria. Se trata de dos investigaciones que no están relacionadas entre sí.

La primera de las investigaciones comenzó después de que desde una asociación sin ánimo de lucro, especializada en la atención a menores en situación de vulnerabilidad, se informara al cuerpo policial de que una menor habría relatado a los profesionales hechos presuntamente constitutivos de delito tras acudir al domicilio de un adulto conocido de su entorno, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

En concreto, y según la investigación, el hombre se había aprovechado de la situación de vulnerabilidad de la víctima, empleando intimidación y manipulación para someterla.

Posteriormente, las diligencias policiales han permitido constatar la existencia de comunicaciones donde el investigado ofrecía compensaciones económicas a la menor a cambio de encuentros de carácter sexual, teniendo pleno conocimiento de su minoría de edad.

En este caso, indican que el análisis de los dispositivos electrónicos ha resultado "clave" para el esclarecimiento de los hechos, que finalizó con la detención del presunto autor de los mismos el 26 de marzo.

En cuanto a la segunda investigación, se enmarca en el ámbito de protección de un centro de menores, donde el personal del mismo detectó una situación sospechosa después de la solicitud de un menor para recibir una transferencia económica de un adulto.

En este caso, la investigación permitió determinar que el menor había sido contactado por un hombre adulto, al que conoció en el entorno laboral durante la realización de unas prácticas, quien le había realizado propuestas de carácter sexual a cambio de dinero, además de llevar a cabo conductas inapropiadas hacia el mismo.

El presunto autor de estos hechos fue detenido el 30 de marzo de 2026, aunque la investigación continúa abierta a la espera del análisis de los dispositivos intervenidos.

Los dos detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial y no se descarta que, a medida que avancen las investigaciones, puedan aparecer nuevas pruebas o posibles víctimas relacionadas con estos hechos.

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer recuerda la importancia de comunicar y denunciar cualquier indicio de delito sexual contra menores, ya que es "fundamental para garantizar su protección y prevenir nuevas víctimas".