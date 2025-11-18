Detienen en Gran Canaria al fugitivo más buscado en Noruega por delitos de tráfico de drogas

Dos agentes de la Policía Nacional con el fugitivo más buscado en Noruega por tráfico de drogas - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Mogán (Gran Canaria) al fugitivo más buscado en Noruega, que responde a las iniciales de T.H., de 53 años y nacionalidad noruega, que era buscado por una Orden Europea de Detención y Entrega emitida en 2021 tras ser condenado por las autoridades judiciales de su país a 10 años de prisión por un delito de tráfico de drogas agravado.

El ahora detenido, según la última sentencia condenatoria, participó en una operación de narcotráfico por vía marítima en la que se incautaron "importantes" cantidades de cocaína, MDMA y hachís.

Su detención se enmarca en la operación 'Fugitivos 2025 OEDE' y ha estado a cargo del Grupo 1 de UDYCO Las Palmas, en coordinación con el Grupo 1 de Fugitivos de la CGPJ y con la "Politi" noruega, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

En concreto, la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Canarias recibió el 1 de octubre de 2025 la solicitud de colaboración por parte de las autoridades noruegas para encontrar a dicho fugitivo, destacando la "alta peligrosidad" del mismo y su "relevancia en la criminalidad" organizada de aquel país.

En ese momento comenzó una investigación conjunta que se extendió durante cinco semanas, con amplias comprobaciones en bases de datos, vigilancias discretas y consultas a fuentes abiertas, así como sobre el terreno, descubriendo que el fugitivo había fijado su base en el sur de Gran Canaria, donde podía pasar desapercibido entre los numerosos turistas procedentes de países nórdicos.

Además se desplazaba utilizando documentación falsa, evitando aparecer en registros oficiales y empleando una red de contactos que le hacía llegar dinero, tanto en efectivo como mediante transferencias cruzadas, para ocultar sus movimientos y borrar el rastro de envíos pecuniarios.

Sin embargo, a pesar de sus medidas para permanecer oculto, el 12 de noviembre fue localizado en una vivienda de alquiler del municipio de Mogán, donde fue identificado y detenido por los agentes actuantes, que extremaron las medidas de seguridad debido a su peligrosidad reiterada.

Un día más tarde, el 13 de noviembre, el arrestado pasó a disposición del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, que será el encargado de materializar su entrega a las autoridades de Noruega, siguiendo los cauces de cooperación judicial internacional.