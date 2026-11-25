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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas, bajo la dependencia funcional de la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria del Aeropuerto de Gran Canaria, ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública, después de intervenirle más de 900 gramos de hachís a su llegada a la isla en un vuelo procedente del norte de África.

La detención se ha producido después de que los agentes detectaron a un pasajero que había levantado sospechas de poder transportar alguna sustancia ilícita, confirmando esto durante la inspección de su equipaje, en el que se localizaron varias piezas de hachís con forma de bellota, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Ante la sospecha de que pudiera ocultar más droga, los agentes le sometieron a una prueba radiológica comprobando que el pasajero transportaba en el interior de su organismo numerosas cápsulas de hachís que había ingerido previamente.

Por ello, fue trasladado a un centro hospitalario, donde permaneció ingresado bajo supervisión médica hasta completar la expulsión de todas las cápsulas. Tras analizar la sustancia intervenida, se confirmó que se trataba de hachís, y que tenía un peso superior a los 900 gramos.

Finalmente, el detenido, junto con la droga intervenida, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Telde.