Detienen a un hombre dedicado a la venta de heroína en el centro de Las Palmas de Gran Canaria

Heroína, dinero y pistola incautada por Policía Nacional en Las Palmas de Gran Canaria - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre, de 48 años y con numerosos antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas en Las Palmas de Gran Canaria, desarticulando así un punto de venta de heroína en el centro de la ciudad.

La operación, bajo el nombre de "Good Morning", fue desarrollada por la Brigada Provincial de Policía Judicial, en el marco de las investigaciones para combatir la distribución de heroína en la capital grancanaria, donde se había detectado un incremento en la venta y consumo de esta sustancia, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

En este marco, los agentes establecieron la conexión entre el ahora detenido y otros puntos de venta recientemente desmantelados como el que motivó la detención del conocido como "El Guaca", ambos pertenecientes al mismo entorno de distribución de heroína.

Tras varios meses de investigación, los agentes consiguieron identificar al sospechoso, un delincuente reincidente y con una amplia trayectoria criminal, que acumulaba 60 detenciones anteriores y cinco condenas firmes por tráfico de drogas, sumando más de 25 años de prisión a lo largo de su vida delictiva.

El ahora detenido empleaba siempre el mismo modus, consistente en salir cada mañana de su domicilio, ubicado en el barrio de La Paterna, desde donde tomaba una línea de guagua municipal hacia la parte baja de la ciudad, donde realizaba la distribución de dosis de heroína entre sus compradores habituales.

En uno de estos trayectos, el 29 de octubre, los agentes lo interceptaron cuando portaba en el interior de su riñonera 65 envoltorios de heroína preparados para su venta.

Posteriormente, con autorización del Juzgado de Instrucción Número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, los agentes realizaron el registro de su domicilio, donde se intervinieron más de 100 gramos adicionales del mismo estupefaciente, alcanzando un total de 131 gramos de heroína.

Asimismo en el interior de la vivienda se localizaron 7.765 euros en efectivo, una pistola de aire comprimido, una balanza de precisión y numerosas joyas ocultas en el interior de un armario.